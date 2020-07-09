聯電(2303)2020年6月營收145.81億元，為歷史第四高，第二季營收創新高，單季營收達443.86億元，季增率為5.01%，略優於預期。

聯電6月營收為145.81億元，較5月的歷史次高147.46億元減少1.11%，較去年同期增加24.56%。聯電在4、5月營收相繼創新高及次高帶動，第二季營收如預期再創新高。聯電2020年1~6月營收866.54億元，較去年同期增加26.29%，也創下歷年同期新高紀錄。

聯電公司對第二季看法穩健，預期第二季晶圓出貨量季增約1~2%，以美元計平均銷售價格季增約1~2%，由此推估第二季營收季增率約2~4%；第二季產能利用率也將再提升，預估從第一季的93%上揚至約95%。公司先前表示，儘管新冠肺炎疫情導致不確定性明顯升高，但預期需求略上升，主要是由電腦周邊和終端市場的消費性電子產品庫存回補支撐。

聯電第二季8吋產能持續滿載，本業營運可望再優於上季，但公司先前也指出，下半年受疫情帶來的不確定因素影響，客戶砍單恐是不可避免。

受到疫情影響，聯電公司先前下修今年產業展望，晶圓代工產值由年增7~9%下修至年增1~3%，聯電本身受惠日本新廠加入營運，今年表現仍將大幅優於產業平均。

因日本新廠加入營運挹注，聯電第一季營收創單季新高達422.7億元，季增1%、年增29.7%；毛利率19.2%，創12季以來新高，營業利益34.14億元，季增69.2%、較去年同期轉盈，業外表現較不利，2020年第一季歸屬母公司淨利22.1億元，季減42.5%、年增83.7%，每股稅後盈餘0.19元。

(時報資訊)