8吋晶圓代工廠世界(5347)2020年6月營收約為28.71億元，創歷史次高且是同期新高，月增3.63%，年增率達24.96%。由於第二季業績完全併入新加坡新廠，季度營收再創新高，第二季營收82.26億元，季增約4.88%，符合公司預期。

世界先進因新廠效益顯現，營收逐季攀高，上半年營收同創新高，達160.71億元，年增16.25%。

展望第二季，世界先進董事長方略於先前法說會中表示，在客戶需求維持穩定，加上全數認列新加坡廠產出，預期第二季營收在80億至84億元，將季增約2%至7%。估計毛利率將在31%至33%。第二季電源管理晶片與大尺寸面板驅動IC客戶需求相對強勁。

因併購新廠效應，世界先進今年1~6月營收創歷年同期新高，年增逾16%。在新加坡新廠將挹注產能超過15%帶動，今年營收將創下新高。

全年來看，世界先進董事長方略於第一季法說會表示，客戶並沒有砍單情況，需求依然強勁，只是下半年不確定性非常大，冠狀病毒疾病疫情何時能夠獲得控制，將牽動下半年展望，但長期對8吋晶圓代工市場需求依然有信心。

第一季客戶需求穩定，加上併入新加坡廠，世界先進第一季營收78.44億元，季增6.9%，年增13.6%，並創下單季歷史新高。因新廠成本增加，加上新台幣升值與產品組合變化影響，單季毛利率31%，較去年第四季與去年同期均下滑5.1個百分點，稅後淨利14.76億元，季減1.4%，年增6.4%，每股純益0.89元。

(時報資訊)