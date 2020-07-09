連鎖餐飲集團雅茗-KY（2726）隨著中國大陸商業活動恢復正常，2020年6月營收持續回升、站上今年次高，帶動第二季營收自首季谷底顯著回升。展望後市，隨著夏季茶飲旺季到來、全球展店加速、投資併購效益等利多挹注下，看好下半年營收可望逐季提升。

雅茗2020年6月自結合併營收1.28億元，月增13.93％、年減29.88％，回升至今年次高。第二季合併營收3.44億元，季增24.48％、年減37.85％，自首季新低顯著回升。累計上半年合併營收6.21億元，年減43.71％，雖續處同期新低，但幅度較前5月46.47％持續收斂。

雅茗表示，新冠肺炎疫情使首季營運遭受不小衝擊，但單月營收於2月落底後逐月成長。雖然華南暴雨及北京第二波疫情，影響部分門市營運時間，對6月營收造成些許影響，但疫情並未出現大爆發，在中國大陸商業活動恢復正常帶動下，整體營收表現仍持續回升。

雅茗近期亦進行新零售線上線下整合布局，透過網紅代言、網路直播將線上客群導入實體門店銷售。此外，配合時序進入旺季，夏季系列新品推出帶動原物料貿易營收大增，亦帶動6月營收成長動能。

雅茗今年訂定擴大展店、國際合盟、投資併購3箭發展策略，雖然展店腳步受疫情影響而暫時放緩，但3月起已陸續進行疫情後的展店準備工作。累計上半年仍展店近100家，其中6月全球市場就新展30店，並插旗美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）西雅圖總部。

此外，雅茗主力茶飲品牌「快樂檸檬」也陸續進軍美國西雅圖、舊金山、聖地牙哥、波特蘭、丹佛、芝加哥、達拉斯、休士頓及美東等城市開出新店，預計下半年展店速度將進一步加快，續朝全年新展500家店目標邁進。

雅茗表示，6月起已進入手搖茶飲傳統旺季，門市營收已回復到過往正常時期的8成以上，下半年營收可望持續成長趨勢。同時，國際合盟、投資併購亦已有具體成果，隨著體質調整完畢、疫情趨緩、旺季來臨等利多加持，看好營收可望逐季提升。

(時報資訊)