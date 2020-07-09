華宏(8240)6月合併營收為8.03億元，月減2.46％，年減3.4％；累計第2季合併營收為24.88億元，季成長14.59％，年減0.96％；今年上半年累計合併營收為46.6億元，年成長1.17％。

上半年受新冠肺炎疫情影響，大陸許多裁切廠關閉或面臨招工不順，但華宏在大陸復工後，員工陸續復崗且在新增客戶訂單支持下，華宏第2季合併營收較第1季成長14.59％，整體營收表現淡季不淡；整體而言，華宏第2季營收成長主要受惠於企業及學校推動居家工作及遠距教學，IT面板需求加溫帶動下，監視器(monitor)及筆電產品方面的光學膜片需求增加。

展望下半年，隨著各國陸續恢復經濟活動及進入電子傳統拉貨旺季，預計電視面板的需求將逐漸回溫，加上筆電及電競筆電的面板需求可望維持，有助於挹注光電材料銷售成長動能。此外，華宏無鹵耐燃DAP材料可應用於5G行動網路濾波元件等相關零組件，下半年在大陸積極推動5G基礎建設，預料將帶動小型基地台建構商機，有助於提升DAP材料營收成長，增添集團營收動能。

(時報資訊)