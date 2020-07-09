台驊投控(2636)6月合併營收為11.58億元，年增22％，累計上半年營收為64.03億元，年增19％。各業務方面，海運單月營收占比達到6成，第2季占比46％；空運6月占比29％，第2季占比44％；內貿物流6月占比11％，第2季占比10％。

6月台驊海運營收6.9億元，為單月海運營收歷史次高，年成長22％，主要受惠於量價雙漲。貨量成長因自5月起，歐美城市逐步解封，廠商積極回補庫存及防疫物資貨量增加，海運訂艙需求逐月成長；運價成長是因航商自新冠肺炎疫情爆發起，持續實施減班計畫，目前海運艙位一櫃難求，長程線運價大幅上漲，以美西航線為例，上海航交所數據顯示，上周運價來到2920美元/FEU，較2019年平均運價漲幅近9成。

目前疫情仍持續延燒，預期航商減班計畫將延續，第3季市場艙位呈現供不應求，高運價仍持續。展望後市，歐美城市大規模解封之際，海運運輸需求將湧現，價量齊揚逐月增長，接力空運，將成為後疫情時代下半年主要成長動能。

中歐鐵路，因疫情影響出現海運轉鐵路、空運轉鐵路等轉單效益，自今年3月起，營運表現逐月成長。由於中歐鐵路具備的獨特優勢，在疫情後台驊許多客戶仍然選擇中歐鐵路運貨，今年第2季貨量較去年第2季成長2倍，營收較去年第2季成長87％，第3季台驊中歐鐵路攬貨業務持續成長中。

6月空運營收為3.42億元，年成長33％，但較上月減少54％，主要因素為國際空運運價因歐美醫療物資進口量減少而下滑，但因航空艙位供給仍吃緊，加上因空運運價下跌，傳統空運貨物庫存回補以及少部分客戶因海運艙位爆艙海轉空，預期第3季空運運量仍可延續，運價仍優於去年同期。

第2季航空公司艙位供給大減、國際醫療物資急單需求以及亞洲區間內電子供應鏈物流需求成長等因素，推升國際空運運價大漲，第2季空運營收較去年第2季成長117％，達到17.22億元。

(時報資訊)