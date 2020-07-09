屏東市鄰里整編案正式拍版定案，從原本79里減為59里。（林和生攝）

屏東市民討論許久的鄰里整編案，9日在屏東市民代表會三讀通過後，預計一周內送交屏東縣政府審查，並送內政部核定，可望趕在2021年生效，搭配全台IC身分證換發期程，約能省下5000萬元公帑。

屏東市公所民政課長吳惠玲在拍版定案那一刻，情緒激動地落下眼淚，她說，雖對整編後的里長覺得抱歉，但感謝代表與里長願意以大局為重，這整編案主要以各里人口數作為考量，同時納入「都市計畫區」與「非都市計畫區」要素。

因此將由原本79里並為59里，共減少20個里，並調整鄰數由1549鄰減至1326，減少223鄰；吳惠玲強調，依據屏東縣村里鄰編組及調整自治條例第11條規定，現任里鄰長仍可依原有區域行使職權至任期屆滿，至於整編後，市公所每年能減省1300餘萬的鄰里長事務費。

屏東市民代表傅建雄指出，考量都市計畫區內因範圍無拓展空間，未來人口成長有限，加上非都市計畫區因各里範圍較為寬廣，未來若納入都市計畫區規畫，人口將大幅增長，因此維持現狀。

再整編後，都市計畫區內已無千人以下、萬人以上的里，非都市計畫區也僅有2里人數未達千人。雖遭整並的楠樹里長林羣雄也支持整編案，他認為，小里確實有整合需要，也期待透過變革，更加合理分配資源，並均衡基層人員服務能量。

(中時 )