台北市長柯文哲8日表示，台北上海雙城論壇確定採視訊舉辦，不過有知情人士透露，暫定22日登場，並僅辦1天，柯將會與上海市代理市長龔正開視訊會議，聚焦防疫議題做討論，柯會秉持互相認識、了解、尊重、合作、諒解，此「5個互相」當作基調。

雙城論壇自2010年、前市長郝龍斌時期首辦，迄今邁入第11年，往年都在夏季舉辦，並由台北、上海輪流辦理，時程約3天，首日晚宴贈禮、次日論壇、最終日閉幕，雙方會簽合作備忘錄，但今年由台北辦的雙城論壇受疫情影響，一波多折，柯坦言壓力大、擔憂遭抹紅，但仍宣布會以視訊舉辦。

知情人士指出，論壇濃縮1天，在防疫的主題下延伸4個子題，柯也會在論壇中重申5個互相。

北市府發言人周台竹對此表示，因上海方不可能過來，所以雙方溝通採視訊，會在非常短的時間內宣布什麼日期及細部內容，但論壇一定會討論到防疫，他現在不好講、不便對外說明。

(中時 )