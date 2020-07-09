彰化一名少年在本月6日傍晚持斧，在大城分駐所大門突然持續爆砍，現場6名值班員警察覺，立刻通報支援並分持警棍、長短盾喝止。該名男子疑似精神異常，口中喃喃自語，疑不敵警方逃出派出所和警方對峙，考量到周邊居民學生，害怕男子有其他瘋狂行徑，警方以警棍盾牌迅速壓制上銬帶回。全案已依少年事件處理法移送少年法庭，並裁定收容。

失序少年持斧「爆砍」派出所大門，警盾牌手槍全上陣迅速制伏。(戴志揚翻攝)

值班員警表示，該名男子持斧頭突然砍擊大城分駐所大門，他發現後立即喝止並按下區域聯防按鈕通報警力支援。所長林俊良率先帶領員警分持警棍、長短盾向前制止。當時男子喃喃自語，不知所云，表現已經瘋狂，見在場員警6人，並手持棍、盾及警槍，自知不敵，遂步行至派出所前超商廣場與警方對峙。

所長林俊良考量周邊民眾、學生較多，男子持刀且已經出現瘋狂，遂指揮員警持棍盾合力制伏男子，依法上銬實施保護管束，帶回分駐所後，查扣斧頭、長刀及不明藥丸。

經查證身分男子尚未成年，經通知男子父親到場表示男子患有躁鬱症，惟不知為何攜械攻擊分駐所，全案經詢問後依少年事件處理法移送少年法庭，法庭裁定收容。

(中時電子報)