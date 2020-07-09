興櫃關鍵製程設備大廠旭東（4537）受惠面板市場在疫情衝擊過後，第二季起由PC、NB、平板需求帶動，配合第三季模組廠回補TV面板庫存，客戶資本支出回溫，帶動相關設備出貨成長，6月營收達1.73億元，月增25.53％、年增5.44％。

旭東在面板產業實力堅強，為全球少數可提供整線薄膜電晶體液晶顯示器（TFT-LCD）實裝全自動生產線設備之廠商，客戶主要為非韓系的面板廠，看好面板需求回溫有望延續至2021年，旭東前景不看淡。

近期面板報價的反彈分別反應供給端及需求端的變化。就供給端而言，除韓國大廠LG將逐步降低LCD面板產量外，三星同樣宣佈於年底前將全面關閉南韓境內的LCD面板廠，並計劃將蘇州廠股份全面出售，在韓廠退出市場後，2021年LCD面板供需有望達成平衡。

以需求端角度，隨各國陸續解封後，模組廠出現回補庫存需求，研調機構預估第三季面板價格漲幅上看15％，TV面板出貨量可望有10％的增幅，有望提升旭東下半年的自動化生產線需求。

在美國職業運動賽事將於第三季恢復，以及東京奧運明年即將舉行的前景下，法人預期未來大尺吋面板需求將逐步增溫。而旭東與八成以上的大型面板廠都有接單合作，且主要著重在台廠及陸廠，在大陸面板廠大力發展OLED技術下，未來幾年來自大陸的訂單有望明顯增長。在產業結構轉變的環境中，旭東已站穩有利位置，對於下半年營運公司抱持審慎樂觀態度。

(工商 )