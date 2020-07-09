宏達電宣布與台北晶華酒店合作，打造一間「VR兒童遊戲室」，提供包括宏達電與美國自然歷史博物館合力推出的《雷克斯暴龍VR體驗》在內的六款VR遊戲供房客體驗，讓兒童體能強化、寓教於樂。

宏達電表示，六款供晶華酒店住客體驗的VR內容中，美國自然歷史博物館《雷克斯暴龍VR 體驗》為美國自然歷史博物館年度重要展覽《霸王龍：終極掠食者》的一部分，就算無法親臨紐約造訪博物館，消費者也可以把握這機會與博物館的展覽同步，並體驗如何讓6600萬年前的霸王龍在眼前復活，另外，《The Blu》則帶住客潛入踏在沈船甲板上，觸摸地球最大生物鯨魚，或是體驗VR動感音樂遊戲《尖叫旅社Popstic》，跟著節拍舞動身體，還有適合全家大小同樂的《憤怒鳥Angry Birds VR: Isle of Pigs》，在憤怒鳥的世界裡調整彈弓、投射，還有《方舟公園》等冒險探索類遊戲體驗。

活動期間入住晶華的房客，可以另外選擇參加「Family Fun Pass家庭遊樂通行證」，享有無限次數進出「兒童遊戲室」體驗VR遊戲、無限量取用「自助點心吧」、並於晚間入座頂樓泳池畔觀賞「星空電影院」。

(工商 )