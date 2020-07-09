日本九州地區連日受到梅雨影響，引發土石流、河川氾濫等情形；氣象廳預估未來雨可能會下到明（10）日，提醒民眾多加留意強陣風、雷擊、低窪地區淹水以及土石崩塌情況。這次爆雨已有62人死亡、17人失蹤，警方將繼續找尋失蹤者下落。

據《NHK》報導，連日大雨已造成熊本縣、福岡縣及長崎縣等地方出現災情，由於梅雨鋒面滯留，短期間情況可能會更糟。氣象廳預估，梅雨未來將持續滯留，日本西部及東部可能有大雨發生，局部地區恐出現每小時會降下50毫米或以上的爆雨。

氣象廳預估，在10日中午前24小時內九州北部約降下250毫米雨量，九州南部和四國南部約降下200毫米雨量；11日中午前48小時內，北部九州和四國約降下300毫米至400毫米雨量，九州南部約降下250毫米至350毫米雨量，近畿和東海地區、北陸約降下20​​0毫米至300毫米雨量。

這次爆雨災情嚴重，共有62人死亡，17人失蹤；其中以熊本縣死亡人數最多，共有58人身亡，其中位在球磨村的養老院「千壽園」，由於附近河川暴漲淹水，釀成14人不幸過世。有許多人陸續向警方報警無法聯絡到朋友或家人，目前當地警消人員仍在持續搜救當中。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)