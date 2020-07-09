開季成績創下該隊英超最差紀錄的「紅魔」曼聯，在復賽後竟然表現強勁，拉出4勝1和的不敗戰績，主要是冬季轉會加盟的葡萄牙中場B.費南德斯（Bruno Fernandes）稱職扮演攻擊發電機，法國「魔人」普巴（Paul Pogba）及時復出，只要紅魔明晨3時再擊敗阿斯頓維拉，與英超前4就只剩1分距離，很有機會拿到下季歐冠門票。

讓曼聯脫胎換骨的關鍵費南德斯，加盟紅魔後9次先發還沒輸過，貢獻6進球5助攻。此外，未滿19歲的格林伍德（Mason Greenwood）上輪對伯恩茅斯梅開二度，與馬西奧（Anthony Martial）、拉許佛（Marcus Rashford）本季共進38球，這組年輕的鋒線組合也漸入佳境。

葡萄牙名帥穆里尼歐（José Mourinho）上輪對艾佛頓靠對手烏龍球幫忙，英超執教200勝達陣，但熱刺內部似乎也有矛盾問題，南韓射手孫興慜與門將洛里斯（Hugo Lloris）發生吵架推擠。熱刺目前排英超第10，最後5輪還要遭遇兵工廠與萊斯特城，要擠入前7至少拿到下季歐霸門票也非常拚，明晨客場作客伯恩茅斯，熱刺有著非贏不可的壓力。

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(中時 )