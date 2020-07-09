桃園市今年增10班學前特教班掌握黃金早療期。(呂筱蟬設)

身心障礙早期療育關鍵期2至6歲，為幫助家長及早發現並掌握學前發展黃金期，教育局積極設置幼兒園學前特殊教育班，今年一口氣增加10班為歷年之最。其中，龍岡國小附設幼兒園2019年增設集中式特教班，幼兒學習成效良好，更有學生經過1年輔導，經評鑑可進入普通班就讀。

校方指出，「小豪」4歲入學，當時無法正常與人對話，認知也有問題生活不太能自理，在團體課程與特教老師個別指導後，各項能力明顯提升，將可就讀幼兒園普通班大班。特教師也呼籲，身心障礙幼童及早發現是主要關鍵，但就算發現晚，也千萬別放棄任何學習的可能。

目前桃園市學前特教班總計54班，提供1986名身心障礙及發展遲緩幼兒特殊教育服務，今年包含自立國小、北勢國小、富岡國小、山腳國小增設學前集中式特教班各1班；菓林國小、忠福國小、大華國小、中山國小、大安國小及平興國小增設巡迴輔導班各1班。

(中時 )