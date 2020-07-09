針對爆發的國旅潮，KLOOK宣布即日起到7月31日一連23天推出「旅行倍倍送」線上旅展，不論你是想趁暑假與親朋好友來趟家族旅遊，或是正規劃一個與閨蜜的島內小旅行，甚至只是想安排一個人專屬的me time時光，都可參考KLOOK線上旅展好康，好玩又省荷包！

夏天本來就是戶外活動的旺季，加上後疫情時代消費者更偏好踏青玩水曬太陽、探索郊外秘境的行程，讓今年戶外活動的熱門程度更甚以往。根據KLOOK統計，6月底戶外活動預訂總數更大幅成長為去年同期的3倍，其中水上活動更最受歡迎。KLOOK線上旅展針對熱銷的獨木舟、潛水、SUP立槳等推出現折100-200元不等或8折起優惠，包括：龜山島牛奶海立槳體驗每日限量折100元、墾丁開放水域岸潛潛水現折200元、澎湖東海無人島跳島加透明獨木舟一日遊8折等。

北海岸象鼻岩獨木舟與浮潛體驗在KLOOK線上旅展現折200元，輕鬆前往人氣打卡景點象鼻岩，從海上欣賞壯觀的萬里海岸風貌。（KLOOK提供／黃慧雯台北傳真）

除了水上活動外，KLOOK線上旅展也針對眾多戶外人氣體驗推出66折到8折不等的優惠，例如用8折優惠登上龜山島並乘坐遊艇捕捉鯨魚、海豚、飛魚躍出海面的時刻；或前往澎湖海洋牧場感受如何用無魚鉤的方式誘釣花枝，還能自助烤牡蠣並在海上平台品嚐鮮甜海鮮粥；喜歡沈浸在山林中的旅客可以用66折購買溪頭森林遊樂區門票，同時附贈遊山茶訪禮盒；也能坐上限時8折優惠的深澳鐵道自行車，體驗段難忘的北海岸鐵道旅行。

隨著國旅解封，許多樂園和室內景點也迅速回溫，KLOOK線上旅展也同步推出相關優惠，包括故宮博物院與嘉義故宮南院電子門票套票限時43折優惠價150元、宜蘭蘭陽博物館門票限時7折、九族文化村門票限時76折並加贈日月潭纜車來回車票等；位於台南的鹽博物館門票更推出門票限時買一送一；台灣唯一兒童專屬博物館 - 奧森兒童博物館也推出KLOOK獨家限時門票79折優惠；宜蘭國立傳統藝術中心也將於7月15日推出門票買一送一等限時優惠。

要安排自由行，交通接駁更是首要考慮項目；除了高鐵4人同行加送24小時租車外，KLOOK線上旅展也推出多種交通方案讓旅客自由搭配，包括台東往返綠島船票9折、台東/墾丁往返蘭嶼船票87折、以及KLOOK限時限量大鵬灣往返小琉球船票（鵬琉線）64折等，澎湖、蘭嶼、綠島等離島租機車更享限時限量75折起；KLOOK平台獨家販售葛瑪蘭客運羅東往／返花蓮單程票也有天天限量33折，墾丁街車一日券即日起到7月14日更天天限量開搶買一送一。

還沒使用過KLOOK的新朋友能輸入「KLOOKSONG」優惠碼，立即享全台商品優惠價再打85折，在台灣玩得更深更久外，也能重新體驗台灣魅力。

(科技)