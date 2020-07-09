雙北1280元公共運輸定期票，吸引不少通勤族使用，台北市長柯文哲日前交通會報上表示，竟然有人使用月票搭超過1萬元，下令要查軌跡。議員王世堅痛批，柯文哲看到針孔沒看到山洞，開吃到飽餐廳還怕人家吃。

王世堅指出，柯文哲就是怕被小市民佔便宜，但卻寧願讓大財團肆意攫取市庫資源，他強調，1280月票專案政策是正確的，一個月賣了30萬張，平均每一張的運量使用大概是1600元，但是幫捷運提升了3％的搭乘量，並且帶動了公車轉乘的搭乘，市府表面上一年要補助9億元，但業者本身也樂意分擔。

王世堅直言，現在柯文哲反悔了嗎，就像開一間餐廳，賣的是吃到飽，現在來了一個大胃王，就翻臉不認帳，那還開什麼餐廳。這位市民買1280月票，一個月搭乘一萬元，但是他通通在捷運搭乘的規定內，沒有攜帶超過規定的物品，他覺得柯文哲最糟糕的是和小市民計較，不讓市民占便宜，心態惡劣。

王世堅痛批，堂堂首都市長之尊，專注於這樣芝麻綠豆大的小事上，30萬人用1280方案，只有2位超過1萬元，專注於30萬分之2，「這還能管什麼市政大事。」市政千頭萬緒，這種事都大驚小怪，市長還能處理什麼事，大巨蛋在柯文哲的魔術下完工了，但市民公安是大事，柯文哲向來「看到針孔沒看到山洞」。

此外，針對軌跡調查後，公運處指出，該名萬元乘客的搭乘軌跡幾乎從早搭到晚，此人從第一點出發就一直動，主要是搭乘捷運然後轉公車，共搭近千次，一天平均30幾次，也仍在規定內搭乘。

(中時 )