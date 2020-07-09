旅法藝術家吳庚寅在彰化建國科技大學美術文物館展出100多件近期藝術創作品，每件作品題目都叫「世紀之光」。（吳敏菁攝）

旅法藝術家吳庚寅在彰化建國科技大學美術文物館展出100多件近期藝術創作品，每件作品題目都叫「世紀之光」，吸引人們透過作品中那道光去尋找夢想的答案，多幅作品曾在法國羅浮宮展出。

「就是那道到光！」是哪道光啊？吳庚寅把每件作品都取名世紀之光，迷魅了大家的眼，他說，藝術創作會依觀賞者的欣賞時心境、時間，甚至人種、性別、場域、時令的不同而有所差異，作品訂了題目，限制欣賞者的想像力，這次展出都稱為「世紀之光」，讓大家透過作品中的那道光去尋找自己夢想的答案。

藝術家吳庚寅長年旅居法國，近來返國，在彰化建國科技大學美術文物館展出，除了擅長的油畫外，尚有水彩、國畫

、書法、陶瓷等藝術創作品，有多幅油畫還曾經在法國羅浮宮展出，其中一幅150cm＊150cm「世紀之光」之5曾經在法國羅浮宮展出，曾經有人要以台幣2500萬元價購收藏，吳大師並未割愛，這幅畫作也在這次畫展中展出，十分珍貴。

吳庚寅說，「世紀之光」之5是他第一幅較大尺寸的畫作，所以要留著自己收藏。此外，他也捐出一幅50cm＊50cm「世紀之光」畫作給建國科大美術文物館典藏。

吳庚寅表示，他定居法國已經20年，環境不一樣，認識的人事物都有很大差異，但藝術無國界，創作受到東方文化思想的影響很大，但作品在國外展出時，觀賞者仍然津津有味

，能夠與畫作的內容共鳴。

建國科大江金山校長感謝吳庚寅一生志於道，游於藝，潛於修，實於行，作品融合中西文化，也是世紀之光。值得一起來尋覓。

(中時 )