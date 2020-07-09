埃及近期發生一起駭人聽聞的社會案件，一名20歲的少婦在家中遭人殺害，警方深入調查揭發驚天內幕，原來少婦的富商老公想娶小老婆被拒，竟找男員工性侵老婆，他可藉此休妻，不料過程中男員工失手勒斃少婦，2男皆被警方逮捕。

綜合外電報導，20歲的愛戴兒（Eman Adel）剛從藝術學院畢業，與經營服飾店的老公侯賽因（Hussein）育有一個9個月大嬰兒，家庭生活看似幸福美滿。誰知侯賽因擁嫩妻仍不知足，竟然搭上新歡，還想娶進門，遭愛戴兒嚴厲拒絕。

沒想到侯賽因竟想出毒計，找來自己員工艾哈邁德（Ahmed），叫他去性侵愛戴兒，他便可名正言順地休了她。侵犯過程中，愛戴兒激烈掙扎並放聲尖叫，艾哈邁德害怕事跡敗露，失手將她勒斃。

事後侯賽因報案，妻子遭人殺害，幸好警方深入調查，讓案情水落石出，將2人通通逮捕，並以蓄意謀殺罪起訴，艾哈邁德另外還得面臨性侵罪名。

(中時電子報)