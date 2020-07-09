桃園市青年事務局為協助拓展銷售通路打造青農桃園隊，即日起在電商平台松果購物開設專區，總計百樣農產品從產地直送消費者手中，讓全台民眾更便利品嘗桃園農產。

其中，青農葉芷芸在青埔地區種植3分地丹蔘，也加工成為低雞精、丹蔘茶等食品，她說過往在科技業年收入動輒上百萬元，但為了高薪搞壞身體認實在不值得，為了補身體買中藥材，發現9成以上來自大陸，轉換跑道成為農夫後，認為桃園厲害的農民太多，才會想到種植較少見的健康作物丹蔘。

她自立品牌「草本誠食」，更在今年勇奪百大青農及2020農業百大精品。除了草本誠食外，還有華音山莊農場的頂級牛角綠竹筍、吉之果友善果乾、吃法多元的富力亨火鍋湯底禮盒等，部分商品優惠方案最低6折起。

市長鄭文燦日前也和美食Youtuber小貝合體推薦青農美食，品嘗鮮採檸檬水、涼拌綠竹筍沙拉、鴛鴦鍋、有機蔬等農產品，號召更多民眾直接上松果平台採購。

(中時 )