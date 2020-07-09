喧騰一時hTC宏達電「內鬼」案，去年台北地方法院歷經5年多審理後，將收受回扣的宏達電前工業設計部副總兼首席設計師簡志霖重判7年10月，另可易科罰金刑3月、沒收682萬元不法所得，上訴後，台灣高等法院認為簡志霖部分管轄錯誤，移送智慧財產法院審理。

本案除宏達電員工外，一審將供應廠商威信電通負責人張俊宜、佳元公司負責人陳榮元、廠長陳忠貴；萬富隆公司負責人周建成、會計主管洪千媄等人，分處4月至1年6月不等刑期，高院將周及洪改判刑3月、緩刑2年，製造設計部經理洪琮鎰判刑6月、可易科罰金。

檢方起訴指控，2013年6月22日，簡擅自重製宏達電的ICON圖形，與使用者體驗動態檔案，以電子郵件附加檔，將含有上開營業祕密的檔案寄送給網秦公司策略長蔣毅威，作為雙方將來在大陸發展使用。

簡等人還向威信電通、佳元公司，以開立不實發票，多次製造不實交易，向宏達電浮報、虛報費用，詐領款項2700多萬元，還向廠商收取回扣800多萬元。

2012年6月間，製造設計部經理洪琮鎰在外籌組萬富隆公司，由周建成任負責人、胞姐洪千媄任會計主管，再由捷邦公司出名接單，扣除轉單費，全交由萬富隆承作。洪並利用簡、吳對選擇供應商的影響力，導入捷邦為宏達電手機產品雷射鑽孔製程供應商，他將420萬回扣交付吳建宏、吳再轉交簡志霖，作為籌設曉玉公司資金使用。

(中時電子報)