德國5月進、出口數據反彈，惟復甦力道遠不及市場預期，顯示在解除防疫封鎖措施後，國內外需求仍然低迷。

德國統計廳公布，5月出口額經季調後月增9%，較4月的月減24%反彈，但不如市場預估的月增13.8%，且與2月爆發疫情前相比仍跌近27%。

經季調5月進口月增3.5%，較4月的月增16.6%反彈，但遠低於市場預估的月增12%，顯示這個歐洲最大經濟體的消費力道仍然疲弱。5月經季調後貿易收支為順差76億歐元，超出市場預估的順差52億歐元。

(時報資訊)