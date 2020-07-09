《國際經濟》內外需皆弱 德國5月進出口復甦不如預期 15:572020/07/09 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國5月進、出口數據反彈，惟復甦力道遠不及市場預期，顯示在解除防疫封鎖措施後，國內外需求仍然低迷。 德國統計廳公布，5月出口額經季調後月增9%，較4月的月減24%反彈，但不如市場預估的月增13.8%，且與2月爆發疫情前相比仍跌近27%。 經季調5月進口月增3.5%，較4月的月增16.6%反彈，但遠低於市場預估的月增12%，顯示這個歐洲最大經濟體的消費力道仍然疲弱。5月經季調後貿易收支為順差76億歐元，超出市場預估的順差52億歐元。 (時報資訊) #德國 #經季調 #順差 #億歐 #國際經濟 也許您會感興趣 財經熱門新聞 5奈米慘輸台積！大咖外資改抱陸廠大腿關鍵曝 - 財經 驚！美元下波遭殺 揭背後2大恐怖兇手 - 財經 工具機做三休四 恐現倒閉潮 - 財經要聞 - 工商時報 川普「毀滅香港核彈」若出手！專家爆北京還有大殺招 - 財經 快到12682 又有散戶畢業！下一波別做錯了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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