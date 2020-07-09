7月9日，由大陸中科院院士潘建偉、中國科學技術大學研究員彭承志等創辦的「科大國盾量子技術股份有限公司」（以下簡稱國盾量子）正式登陸上海證券交易所科創板，由此成為國內外首個獨立上市的量子通信科技公司。

國盾量子在科創板上市交易，發行價為36.18元(人民幣，下同)，開盤即大漲673.9％，截至午間收盤股價達到352.96元，漲幅達875%。午後國盾量子漲幅一度擴大至1000%，刷新科創板單日漲幅紀錄。截至下午3點30分，國盾量子報370.45元/股，上漲923.91%。

公開資料顯示，國盾量子成立於2009年5月27日，註冊資本6000萬元，經營範圍包括信息系統、量子通信、量子計算及通用量子技術開發、應用、諮詢、系統集成服務及相關設備、軟體生產、銷售、服務。其背後是近年來發展迅猛的中國科學技術大學量子通信團隊。

目前，中科大資產經營有限責任公司持股18%，為公司第一大股東；其次是中科大常務副校長、「墨子號」量子通信實驗衛星首席科學家潘建偉持股11.01%。招股書顯示，國盾量子2017年、2018年、2019年營業收入分別為2.84億元、2.65億元、2.58億元；歸屬於母公司所有者的凈利潤分別為7431.5萬元、7249.1萬元、4930.6萬元。

不過，據招股說明書， 潘建偉自2009年5月國盾量子的前身安徽量子通信技術有限公司成立至今一直為國盾量子股東。目前，潘建偉持有國盾量子660.80萬股股份（持股比例11.01%），但未在公司任職，也未參與公司生產經營管理和技術研發工作。

國盾量子表示，本次實際募集資金扣除發行費用后的凈額將全部用於國盾量子主營業務相關科技創新領域，包括量子通信網路設備項目和研發中心建設項目。其中，量子通信網路設備項目投資總額2.57億元；研發中心建設項目投資總額4689.06萬元。

國盾量子由現任中國科學技術大學常務副校長的潘建偉、中國科學技術大學合肥微尺度物質科學國家研究中心研究員彭承志等8人於2009年創辦。

(中時電子報)