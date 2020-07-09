（即時新聞）頑童瘦子 個人全新專輯《靈魂出竅》發片記者會（陳俊吉攝）

頑童瘦子今（9日）舉辦個人首張專輯《靈魂出竅OUTTA BODY》記者會，受訪聊起近半年受到新冠肺炎疫情影響，頑童的公開演出活動取消或延期逾十場，至於瘦子經營的酒吧副業？他坦言為了因應措施停業二、三周，損失估算約為一個月的人事租金等基本開銷40-60萬，「其實也還好，原本就沒賺太多，停業等於那個月就廢了，但我不是生意太好關門（停業），反而是生意太好，年輕人防疫意識沒那麼好、大家一直來，我很擔心他們照常來不妙，身為店家應該做一些動作」，才決定歇業。

專輯新歌詮釋時下年輕人流行的網路交友，瘦子坦言現實中自己試過上網認識新朋友，「以前自己有玩，但不是一夜情那種啦，大家都成年人了，至少二、三夜」。看照片挑網友時，第一眼看哪？「不一定耶、很直覺」。再問曾遇過長得不好看的女網友？瘦子笑回：「（就算遇到）不會心裡OS『醜妹滾』啦，大家都是人生父母養的嘛。」

頑童另一位團員小春之前與老婆協議離婚，瘦子透露好友近況，表示：「他想開宮廟，有找到地方了，離婚這個是他們自己決定，兩個人的感情應該兩人個自己決定就好。」目前有穩交女友的瘦子坦言，自很了解婚姻恐怖的地方及風險，「有小孩子風險會比較大，離婚會拿走一半的財產，我目前想生小孩勝過想結婚，但我不是一個（不負責任的男人），我安全措施做得很好，即便想先有小孩，也會有規劃的先有後婚」。追問他女友相關細節，瘦子非常保護女友隱私，直言「這個不關大家的事」。

瘦子今辦發片記者會。（陳俊吉攝）

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