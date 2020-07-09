從《超級紅人榜》出身的歌手邱梓謙，去年曾為戲劇《炮仔聲》獻唱片尾曲，如今傳出他在週二凌晨輕生，被家屬發現後送醫急救挽回性命，鬼門關前走一遭的他今天終於出院，更在臉書致歉：「我做了最不好的示範，我傷痛欲絕」。

邱梓謙臉書全文。（圖／邱梓謙臉書）

邱梓謙表示許多至親都不在世上了，獨留他一個人面對世間的險惡，因此便鼓起勇氣輕生，以為只要闔上眼什麼都結束了，沒想到醒來後人在醫院，旁邊還有失散多年的親生媽媽和妹妹及友人，當下念頭就是：「我怎麼還在」，對於沒有順利離開人世間，讓他坦言：「所承受的痛苦，已經超越死亡了，甚至比死還要痛苦」，更自曝：「第一次看到牛頭與馬面，他們比我們ㄧ般人大好多好多，旁邊還有陰魂，而且說的語言完全聽不懂」，而甦醒後臂上則被插滿管子，才讓他驚覺：「我連要死都沒做好功課，慚愧」。

對此他也相當自責並公開道歉：「為了社會大眾做了最不好的示範，對不起大家，希望你們都能好好的活著，別在跟我ㄧ樣，不管是為情所困也好，不管是你的壓力大到爆，不管是這世界上只有你ㄧ個人，因為真的很痛苦」。

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