穀保家商捕手林辰勳與隊友林子崴今日一同到中職聯盟辦公室遞交選秀報名表，他與旅美選手張進德、文化大學蔣少宏3人是今年捕手3大物，他自認年輕是最大優勢，對於自己守備能力也有把握。

林辰勳與隊友林子崴一起遞交報名表，他透露交出去那一刻有點小緊張，不過選秀會就順其自然。此外由於他都會到新莊球場擔任職棒比賽球僮，有時也會與職棒學長聊天，「我都在外野撿球，賢拜很常跟我講笑話，但也會聊正經的，像是高孝儀、陳鴻文學長等等。」

林辰勳是今年青棒評價最高的捕手，不過同時還有張進德、姚宏杰2名成熟度佳的捕手前輩一起競爭，林辰勳被看好能在前2輪獲選，對於自己的優勢，他認為就是年紀較輕，「我年輕！對守備能力也有把握，雖然沒有長打能力，不過屬於穩定型。」

林辰勳身材屬於瘦高型，他自知體型較單薄，希望未來要再加強，「有聽很多賢拜說進職棒要準備什麼，不然容易被淘汰，也知道自己不足的地方要更進步，未來適應環境、跟投手溝通配合，以幫助球隊為主。」

(中時 )