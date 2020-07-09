12歲女孩班克，右腿血管畸形以致行動受阻，慈濟醫院與臺大醫院合作，順利切除重達270公克的腫瘤。（花蓮慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

罹患鼻竇癌四期的板太太，因腫瘤持續增生，外觀看來鼻子、左眼都被擠壓變形。（花蓮慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

班克右腿動靜脈血管、微血管畸形擴散整個右大腿，形成拳頭大的腫瘤。（花蓮慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

手術治療結束後，到七星潭散心的班克，重拾笑容，恢復同齡女孩的活潑快樂。（花蓮慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

2018年7月寮國興建中的水壩坍塌潰堤，災情嚴重，慈濟隔年遠赴義診，發現當地12歲女孩班克，右腿血管畸形以致行動受阻，以及53歲板太太因罹患鼻竇癌巨大腫瘤持續增生，已擠壓顱內和眼鼻。2人去年10月分別來到台灣安派到花蓮慈濟醫院治療，歷經多次開刀、化療等重大治療，重拾健康，笑顏逐開。

小女孩班克右腿動靜脈血管、微血管畸形擴散整個右大腿，形成拳頭大的腫瘤，儘管服用當地醫生開立的藥物，傷口仍無法癒合。慈濟整形暨重建外科主任李俊達表示，班克罹患「動靜脈畸形」不易處理，雷射至少要手術10次以上，而且可能引起大出血；若使用栓塞手術，可能造成皮膚潰爛或引起併發症。最後決定直接切除腫瘤，在臺大醫院整形外科主任戴浩志協助下，順利切除270公克的腫瘤。

原本用一塊布遮住臉不敢見人，罹患鼻竇癌四期的板太太，被發現時腫瘤增生到堵住鼻腔、侵蝕了鼻中膈不時化膿、流血水，經切片檢查發現是罕見的神經內分泌癌，腫瘤持續增生，壓迫腦部，外觀看來鼻子、左眼都被擠壓變形。

慈濟醫院副院長陳培榕表示，鼻竇癌是比較少見的一種頭頸癌，在頭頸癌之中比率不到百分之五；板太太經３次引導式化療及手術重建、33次放射線治療、2次化學治療，現在已能正常呼吸、吃飯、說話，且術後3個月沒有復發。

班克與板太太在醫療團隊照護與志工幫助下，恢復健康，即將出院；班克興奮地感謝醫護團隊，「我現在很健康，要回寮國了」；板太太也感性地說，大口呼吸、吃飯曾經是遙不可及的夢想，臉上沒有腫瘤了，現在終於可以了。2人9日也一起出席慈濟醫院「醫寮罕病換新生記者會」，歡慶健康出院，準備回寮國。

(中時 )