改裝排氣管車輛吵死人，新北市環保局9日提出3大執法方針，15日起將透過車牌辨識系統擴大執法，另也建立追蹤複查制度，避免車主檢驗合格後，再改回非法排氣管，最後將輔導非原廠排氣管取得中央認證，從源頭管制。若情況噪音車情況仍未改善，新北不排除擴大全天候禁止非原廠排氣管車上路。

環保局長程大維指出，本月15日起在夜間時段（晚上10點至隔日上午6點）使用非原廠或非認證排氣管行駛在道路上，經車牌辨識系統辨識，將直接根據噪音管制法開罰3000元，若未改善將提高罰鍰累罰，最高處3萬元。

環保局長程大維指出，環保局也將加裝30處主動噪音偵測設備，針對全天候時段的噪音車通知到檢，增加管制成效，並針對使用非原廠或非認證排氣管車主建立追蹤複查改善機制，減少噪音檢驗合格車輛再改回非原廠或非認證排氣管。

環保局表示，強化源頭管制，市府也與非原廠排氣管製造廠商及機車公會合作，宣導廠商配合生產及販售經主管機關審驗合格排氣管，朝向源頭即不再生產販售非經主管機關審驗合格排氣管努力，目前共有13家103款取得認證。

環保局未來擬將禁止使用非原廠或非認證排氣管行駛於道路的規定，擴大至全天24小時；並針對排氣管改裝店家，與市府相關局處研議，就協助車輛改裝為非原廠或非認證排氣管店家訂定管制規範，最重予以停業處分。

(中時 )