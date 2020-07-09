莎莎今過37歲生日，上週八大綜合台《WTO姐妹會》製作單位在錄影現場幫她慶生，除了獻上生日蛋糕，還有來自土耳其的猛男替她慶生，莎莎竟形容當下心情「很驚嚇」，被突如其來的驚喜嚇到的莎莎，苦笑表示，前幾個禮拜還跟製作單位提醒，今年不要再幫她特別慶生，沒想到當天節目錄影結束後，來自土耳其的圖佳身穿一身猛男裝出現，接著日本的田中一邊脫衣一邊衝向她時，最後看著生日蛋糕被端出來，讓她感動地說不出話，但忍不住抱怨工作人員：「吼，製作單位怎麼沒遵守約定！」

莎莎私下沒有過生日的習慣，每次慶生都會感到很尷尬，「因為我很怕大家關注我啦」，問及希望想收到的生日禮物？她說：「我其實平常動不動就在送自己生日禮物，像前幾個月就已經陸續送了自己幾個包包，花了大約6位數犒賞自己，目前是一個心滿意足的狀態」！適逢疫情無法出國的關係，男友則是特地買了莎莎最想要的超合金Hello Kitty當禮物，「原本還想說不能去日本買不到了，打開禮物後真的超開心」！

近期去做了近視雷射手術的莎莎，回想手術當下，她興奮分享：「當我正覺得自己眼睛是否有看對醫生指示的地方，醫生就說『手術完成囉』，手術過程不僅快到一個措手不及，還完全沒感覺，真的嚇歪！」開心地即時創作搞笑對聯：「只要幾秒鐘，視力變回1.0，橫批真的很棒！」

(中時 )