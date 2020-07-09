罷免王浩宇連署活動如火如荼進行，目前第一階段連署門檻早已達標、第二階段連署也已突破6千份，罷免團隊今在「嘖嘖」平臺上推出群眾募資，10時上線截至下午4點，群募已累積26萬多元，對此，前藍委陳學聖更喊出，「倒宇天光 全民響應」。

罷王行動發起人、現任公益傳播基金會執行長唐平榮表示，6月30日罷免王浩宇總部成立後，第一階段罷免提議書數量就已經達標，目前收到的第二階段連署書已超過6000份，預計在7月20日將第一階段提議資料送交中選會。

募資平臺上，罷免團對明明白白寫出罷免理由和共同的目標是「罷免王浩宇」，強調「要杜絕這種投機取巧、煽動對立、抹黑造謠的惡劣風氣，讓桃園政治更清新」。對於「為何要罷免王浩宇？」，平台也一併回應外界疑問，「王浩宇利用網路媒體造謠抹黑，製造台灣社會族群的對立衝突，怠忽議員監督市政的天職，收割議員同僚與民間努力成果」。

但《選罷法》規定，第一階段(提議案) 法定門檻1%，約為3,152份，第二階段罷免門檻需達中壢區選舉人數的10％，估計最少要3萬1510份，並且要在公告40天內完成。

唐平榮坦言，困難度的確相當高，罷免團隊的理想目標，是在九月中以前完成第二階段連署。因罷免三階段需投入相關資源，其中人力和宣傳費用非常可觀，加上罷王團體為全公民組成，沒有政黨的奧援，只能訴諸群眾支援籌措罷王經費。

而平台上的募資選項也可發現分為6種金額，分別是200、500、1280、3840、8587、10000，最小額的2百元，可以獲得一份電子感謝函、最大額的1萬元選項，則可獲得除感謝函外，還有罷王貼紙3張、菜瓜布、行動電風扇、罷王T恤。

罷免王浩宇群募平台，上線不到1天，就已累積26萬多元。(圖/本報資料照)

罷免團體總目標是募到450萬元，而截至出稿為止，目前6小時下來，已累積26萬多元，累積整體進度的5%。

唐平榮表示，他自己任職公益基金會，對於善款的運用有一定的經驗，絕對會做到公開、透明及不浪費，若最後有結餘，會將款項捐助給桃園在地社福單位。

(中時電子報)