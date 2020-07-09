今年全球體壇因為新冠肺炎疫情賽程大受影響，羽球世界巡迴賽也從3月中全英公開賽結束後停賽至今，所幸台灣防疫成果優秀，羽球全國團體錦標賽今天起在台北體育館7樓點燃戰火，實力最強的甲組賽事首日登場，男雙好手李洋／王齊麟、廖敏竣/蘇敬恆坦言約4個月首次出賽，心裡還是緊張了一下。

隸屬土地銀行A隊的「麟洋配」李洋/王齊麟直落二擊退中租企業B的吳冠勳／魏俊緯，賽後王齊麟笑說：「心臟真的跳很快，上次有這樣的緊張感，應該是今年全英公開賽8強晉4強。」一旁的搭擋李洋則說：「我還好，總不能兩個人一起緊張。」

「麟洋配」提到，停賽期間兩人也有練了一些方法，但苦無比賽測試是否有效，不知道練的東西是否正確，很開心能夠有全團賽可以找回比賽的心態和感覺，李陽補充：「畢竟比賽和訓練還是不一樣，我們會先盡力，希望幫助球隊爭取佳績。」

效力亞柏A隊的廖敏俊／蘇敬恆，也是直落二勝出，幫球隊拿下確定勝利的第三點，蘇敬恆透露，自己之前右肩受傷，對於擊球影響相當大，趁著停賽期間好好休息，目前感覺還不錯。

「廖蘇配」對於睽違快4個月終於迎接首場正式賽事也是內心澎湃，也努力找回場上搭配默契，廖敏竣說：「上次覺得比賽很緊張應該是2014年仁川亞運，當時和陳宏麟搭擋又有成績壓力，每一球都要很用力拚。」蘇敬恆表示：「我是2017年第一次打世錦賽時，是我第一場大賽，當時還對上丹麥組合，很想衝一下。」

(中時 )