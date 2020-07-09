台南麻豆區百豐傳牧場傳出占用國有地、疑似排放廢水傳惡臭，招來民怨。台南市議會議長郭信良9日邀集相關單位前往召開協調會。（劉秀芬攝）

台南麻豆區百豐傳牧場傳出占用國有地、疑似排放廢水傳惡臭，招來民怨。台南市議會議長郭信良9日邀集相關單位前往召開協調會。協調會後，郭信良要求環保局加強稽查廢水排放與空氣汙染問題，至於排水部分，則將由水利局編列經費另施設排水系統進行改善。

這場協調會有近百位居民參加，百豐傳牧場第二代負責人郭仕豐也到場，強調牧場經營一切合法，是有人專門針對牧場不斷進行檢舉，引來地方紛擾，他相當無奈。

百豐傳牧場存在北勢里已超過50年，但地方居民認為牧場堆置豬糞，長期飄出惡臭，影響當地生活品質，更架起圍牆，影響民眾前往公墓祭拜的進出，也影響當地區域排水的通暢，為此里長莊嘉富更曾檢舉百豐傳牧場竊占國有地，但經檢方調查，牧場是向國有財產局承租土地，以不起訴處分。

另外民眾也檢舉牧場內私自切割分裝豬肉，農業局曾前往稽查，發現牧場內的分切廠已向經發局取得臨時工廠登記證，分切豬肉合法；至於廢水排放的部分，環保局曾前往稽查，發現違反規定，已開單告發，限期改善；有關空屋部分，稽查下都符合規定。

由於地方民眾抱怨連連，郭信良在聽完民眾的意見與相關單位報告後，最後裁示，對於亟需改善的排水路及通行道路，由水利局另闢約200公尺渠道，經費粗估為600萬元，將盡力於明年完成改善。

渠道拓寬後，郭信良請麻豆區公所將兩旁的剩餘空地整理作為人行通道，讓民眾得以使用。

此外，郭信良也就空氣汙染、水汙染以及廢棄物處理的部分，請市府環保局嚴加稽查，並將稽查結果回報予議會及當地里長，還給當地民眾優質的生活環境。

(中時 )