筆電出貨強強滾 廣達6月營收續強 16:102020/07/09 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 筆電出貨強強滾，廣達6月營收比5月微增、至934.71億元，續創今年以來新高，第二季營收達2702.16億元，季增42%，6月筆電出貨量高達520萬台，回到2011年的高點水準，第二季筆電出貨量1450萬台，季增99%，上半年出貨量相當於去年全年三分之二。 雖然同業預期第三季筆電出貨量將季減，但廣達表示，就目前訂單來看，筆電第三季出貨量的確有機會優於第二季，伺服器出貨量也是下半年比上半年好，沒有看到客戶有顯著調整。 (工商 ) #廣達 #筆電出貨量 #筆電出貨 #強強滾 #月營收 也許您會感興趣 財經熱門新聞 從陷入瓶頸到大啖華為轉單 台積電叛將300天神助功陸晶圓龍頭 - 財經 5奈米慘輸台積！大咖外資改抱陸廠大腿關鍵曝 - 財經 工具機做三休四 恐現倒閉潮 - 財經要聞 - 工商時報 快到12682 又有散戶畢業！下一波別做錯了 - 財經 川普「毀滅香港核彈」若出手！專家爆北京還有大殺招 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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