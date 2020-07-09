筆電出貨強強滾，廣達6月營收比5月微增、至934.71億元，續創今年以來新高，第二季營收達2702.16億元，季增42%，6月筆電出貨量高達520萬台，回到2011年的高點水準，第二季筆電出貨量1450萬台，季增99%，上半年出貨量相當於去年全年三分之二。

雖然同業預期第三季筆電出貨量將季減，但廣達表示，就目前訂單來看，筆電第三季出貨量的確有機會優於第二季，伺服器出貨量也是下半年比上半年好，沒有看到客戶有顯著調整。

(工商 )