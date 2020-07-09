兆豐銀推STM，年省千萬薪資成本。兆豐銀行是目前金融同業中唯一以「智慧櫃員機（STM）」開戶的銀行，推出近一年多來已展現精簡作業、人事成本的具體成效，根據兆豐銀最新估算，截至109年6月30日止，STM累計開立5萬3024個帳戶（共服務46,850人），銀行處理人力節省約28.2個全職人員、每年薪資成本更預估可節省約1356萬元。

兆豐銀因此以「開戶神器」形容STM。不只如此，STM還帶來更多的環保效益，兆豐銀估算，因此開戶的紙本申請書印製節省145萬2350張、由於開戶時間從每人90分鐘大舉縮短為18分鐘，因此總計客戶等候時間因此節省約5萬6220小時。

兆豐銀行進一步說明流程精簡的過程指出，STM以數位科技整合開戶作業，客戶身分證資訊經OCR技術文字辨識後自動填入，只要核對一次免書寫，並將臨櫃多達24幾頁的申請文件簽名作業，整合為客戶只需簽署3張文件（包括開戶申請書及印鑑卡)，開戶時間因此可由平均90分鐘，縮短至18分鐘完成，節省客戶及銀行81％作業時間。

也因此，創新發明STM推行一年多以來，因為省時有效率，不但客戶滿意度提高了，銀行員也有較多充裕時間了解客戶需求，並提供更多適合客戶的金融商品及諮詢服務，不論客戶及臨櫃行員都雙贏；兆豐銀主管也表示，該開戶流程不僅效能提高，而且兼顧符合洗錢防制規範作業。

此外，因而省下的紙張更是可觀。對此兆豐說明，主要在於省去預先印製開戶文件紙張的成本，也節省櫃員開戶須列印約10張查詢內容，減少紙張超過145萬張，可說為STM助益減碳環保，所交出來的亮眼成績。

對於STM後續的運用，兆豐銀也說明未來方向指出，將更進一步整合信託理財業務、黃金存摺等開戶作業，擬藉由STM的開發與不斷擴大運用，發揮整合銀行業務更強大的效果。

(工商 )