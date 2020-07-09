金嗓電腦科技公司董事長蔡世寅（中）與前台中市副市長林依瑩（右）創立金照顧簽約。（金嗓公司提供／賴佑維桃園傳真）

金嗓電腦科技公司最新行動伴唱機super song500。（金嗓公司提供／賴佑維桃園傳真）

在新冠肺炎疫情下，不少產業大受影響，金嗓電腦科技股份有限公司在疫情中逆勢成長，推出Super song500行動式伴唱機，結合了喇叭、擴大機、平板電腦、伴唱機、鋰電池、麥克風，深受民眾喜愛。

此外金嗓電腦科技公司董事長蔡世寅發揮創意，改造傳統伴唱機多數背景畫面質感樸素，且很多畫面許久未更新，重金聘請專業空拍攝影團隊，以高畫質呈現豐富壯闊的台灣之美，拍攝全台203個特色景點，包含知名地標101，南投日月潭、高雄西子灣，澎湖跨海大橋等，從最北拍到最南，以及離島皆收錄至歌曲背景裡面，能體驗不同的台灣之美。

拍攝地點從高海拔深山至繁榮的都市美景，延伸至離島，日夜變化的美景盡收眼底，例如宜蘭思源啞口雪景、宜蘭太平山、花蓮清水斷崖等，金嗓電腦科技公司董事長蔡世寅表示，歡迎大家可使用振興三倍券至全台各大經銷據點購買金嗓公司伴唱機，一同推廣支持台灣觀光及經濟。

蔡世寅表示，今年將金嗓公司搬遷於桃園中悅世界中心，將公司打造成台灣行銷總部，未來配合政府新南向政策，籌畫外銷市場至日本、越南、印尼等地，透過伴唱機台灣風景及打造各國專屬語言介面機器，打入外銷市場推廣台灣產業及觀光風情。

蔡世寅曾任台中市府民政局長，近年來在公益方面不遺餘力，除了目前進行的愛心專戶贊助各項有意義的慈善活動，今年更投入巨額，與曾在市府共事的前台中市副市長林依瑩合作。共同成立「金照顧」All in one長照福利，主要服務項目包括走動式照顧服務、全家型生活服務、共生照顧服務、高效復能服務、管路移除服務、重症返家服務、安寧舒適照顧服務。目前已在伯拉罕原鄉長照基地展開計畫，期盼以此基地為基礎拓展至台灣各區需要的社區。

(中時 )