行政院長蘇貞昌5月核定交通部第二期「智慧運輸系統發展建設計畫」，將挹注42.87億升級運輸服務。蘇揆今在行政院會聽取交通部報告後說，台灣城鄉差距、貧富懸殊，最後一哩路就是政府應該做的；這一哩路就是設計好，然後分配好、聯繫好，讓最偏鄉、最窮苦的、最弱勢的民眾能夠有回家最後一哩路。

蘇揆說，他很期待交通部，譬如在屏東恆春、旭海都是他的故鄉，都是百歲司機，千歲乘客。司機雖然有年紀，就是一輩子，很甘願的開著一部老車，載著他的鄰居。交通部應該在設計上應協助偏鄉，多一點注意到這個最後一哩路。

蘇揆表示，在都市駕駛的人，最頭痛的是每個十字路口都碰到紅燈，像大部分路段可連線，如果能夠全部綠燈，一路行駛，交通部應對此加以改善。

蘇揆說，數位先進科技是一種，但人的設計規劃也應該比科技更進步，或者隨著科技進步。不要人還是傳統、不敢做決策的，決策不敢超前部署的、決策不敢大膽要求的。我還是期待科技顧問室，科技不是只有引用自駕車、無人駕駛，而是運用科技、智慧鑲進去，讓台灣的交通能夠更快、更好，很期待交通部。

行政院發言人丁怡銘轉述，蘇揆在院會提及，本計畫推動迄今，已建立良好的跨部會及中央與地方合作推動機制，將多個縣市幹道號誌智慧化，縮短行車時間最高達30％，在導入人工智慧於交通事故熱點後，也減少路口肇事率約43％，也陸續在桃園、新竹等多個城市，進行自駕車測試，這些不僅可提升交通安全與順暢度，也便利了偏鄉交通、促進國內智慧運輸產業技術創新升級。丁怡銘說，蘇揆5月已核定二期計畫，目的是希望讓國人出遊交通運輸更加便利。

(中時 )