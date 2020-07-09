後疫情時代又出現超級熱銷建案，達麗建設(6177)與睿泰建設今年攜手推出士林指標案「達麗陽明大苑」，今日與華熊營造舉辦簽約儀式記者會，規劃25~66坪，每坪開價110~120萬元，達麗建設董事長謝志長表示，5月1日銷售至今已售8成，全台買氣跟天氣一樣熱，原本預計明年Q4動工，因為實在賣太快，2個月就賣到只剩20戶，將提前今年第4季動工。

負責銷售「達麗陽明大苑」的海悅國際業務部副總經理周世凱表示，該案規劃地上19樓、地下4樓，2~15樓規劃25、36、44坪，16~19樓設計58、66坪，每坪開價110~120萬元，成交價也有站上百萬元，每戶總價3000~8000萬元，由日系華熊營造施工，吸引在地客、企業主與醫生購屋，且多數都買超過2戶以上，更有一次買下5戶、一口氣砸下逾2億元的家族置產客。

「達麗陽明大苑」基地面積900.24坪，達麗建設與睿泰建設各佔8成、2成，正對新光紡織15,000坪開發用地，步行1分鐘可抵環狀線Y25預定站，士林站與北市首座TOD捷運共構商場步行約10分鐘，軌道經濟潛力頗具看頭。

謝志長表示，後疫情時代讓買氣紛紛出籠，過去許多想投資海外市場的資金，因不能出國只能投資國內，加上超過兆元的資金回流，帶動「達麗陽明大苑」超級熱銷，最高創下單日50組看屋客，看好市場買氣，達麗年底將布局台中、台南市場，台中水湳機場案總銷約90億、台南2建案總銷超過百億，對後市相當有信心，直言：全台買氣就跟天氣一樣熱。

睿泰建設也對後市相當看好，睿泰建設常務董事羅永政表示，規劃天母建案未公開即幾乎完售，接下來在中正、松山等精華地區也將有危老都更建案進場，皆規劃高總價住宅，顯示對房市後市確實相當看好。

(中時電子報)