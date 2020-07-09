高等行政法院7日裁定「樂生療養院入口景觀工程」暫時停工，未料樂生及廠商不甩，今（9）日仍舉行開工儀式。北高行稍早發新聞稿，籲請環保署、衛福部、樂生療養院自我節制，尊重司法裁判，以維人民權利。

樂生保留自救會等民間團體認為，即將施作的陸橋工程未實施環評，如「官版美麗灣事件」，遂向法院聲請假處分。北高行認為工程一旦啟動，樂生院民的回憶、認同抉擇將被迫拋棄，即使勝讓也難以回復，7日裁准暫時停工。

不過，民團今發現院方及廠商無視裁定，仍舉行開工儀式，氣得痛批樂生院方藐視司法，質疑衛福部、環保署放任不管。

北高行也表示，行政訴訟是以保障人民權益，確保國家行政權合法行使，增進司法功能為宗旨，北高行的裁判，就是以實現此宗旨為職志，審慎行使憲法所賦予的司法權。

北高行指出，7日裁定暫時停止行政處分後，除在同日發布新聞稿，隔日更指派專人將裁定送達環保署、衛福部及樂生院，但樂生院方9日仍進行開工儀式，已違背裁定意旨，造成裁定所述因貿然開工而肇致急迫且重大的損害，非現代法治國家精神，籲請環保署、衛福部及樂生院自我節制，尊重司法裁判，以維人民權利。

(中時 )