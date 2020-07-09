受惠於資料中心和其他科技領域快速成長，帶動繪圖晶片需求暴增，顯卡晶片廠輝達（Nvidia）市值首度超車英特爾，躍升美國身價最高的晶片大廠。

周三（8日）輝達股價上漲3.49%，收在408.64美元，市值增至2513億美元，創下新紀錄；英特爾小漲0.5%，收在58.61美元，市值為2481.55億美元。輝達搶下全球晶片龍頭英特爾寶座，改寫半導體業歷史性一刻，此前德州儀器、高通的市值都曾經超越英特爾。

輝達近幾年來積極轉型，由核心PC晶片業務擴展到資料中心、汽車和人工智慧等領域，今年股價累計狂飆74%，成為華爾街表現亮眼股票之一。

英特爾雖然主宰PC和伺服器市場數十年，但在智慧手機革命受到重創後，至今仍苦於推動業務多元化布局。相較於費城半導體上漲11%和那斯達克指數暴漲17%，英特爾今年以來股價下跌近3%，與前者表現相去甚遠。

分析師預估，輝達今年營收可望成長34%至146億美元，而英特爾全年營收將成長2.5% 至 738 億美元。

(中時電子報)