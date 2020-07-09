國立虎尾科技大學附設航空維修訓練中心，首屆航空維修學士學位學程暨航空器維修工程師B1類證照班學員結業，教育部長潘文忠（右二）、立委蘇治芬（左二）、技職司長楊玉惠（左一）、校長覺文郁（右一）恭賀學生。（許素惠攝）

立委蘇治芬（左）和教育部長潘文忠坐上飛機駕駛座體驗駕駛。（許素惠攝）

立委蘇治芬（黃衣）和教育部長潘文忠（蘇右手邊）等參觀學生實務修飛機。（許素惠攝）

全國唯一航空維修訓練中心首屆學員結業

國立虎尾科技大學附設全國唯一獲交通部民航局核准成立的「航空維修訓練中心」，首屆航空維修學士學位學程暨航空器維修工程師B1類證照班學員下午結業，教育部長潘文忠親自來恭賀，分享學生學成的喜悅，肯定並支持虎科大更精進該中心學程和師資，以培育更多航空維修專業人才。

潘文忠由教部育技職司長楊玉惠、立委蘇治芬陪同，向結業的15位學員恭喜，其中不乏女學員，同時到中心維修場參觀學員現場實務維修。

虎科大校長覺文郁指出，該訓練中心通過民航局5階段認證，是全國唯一通過新制民航法規嚴格標準檢驗的B1類航空維修基礎訓練機構，非常感謝教育部認同且補助1億多元購置KingAir350飛機、A320模擬機、APU發動機、複材壓力釜、空調系統訓練台等設備，以提升教學環境與建置國際級航太維修場域，加速建置基礎訓練設施及設備。

該中心品管經濟王士嘉曾在長榮航空任職，他說，配合該航訓中心的成立，校方2018年起成立航空維修學士學位學程，學生就學期間就能申請參加B1類航空器維修工程師學科檢定考試，幫助學生畢業時同步取得航空器維修工程師基礎證照，該類學科共有13科，困難重重，但本屆學生預計8月中旬即可全部通過所有學科證照考試，而且已經得到星宇航空和台南亞航等國內民航業界青睞，獲得獎學金及就業保障合約。

主任劉昇祥表示，該校以航訓中心為基礎，未來除致力開發多元化航空維修訓練課程，為國內、外航空維修產業提供最優質的訓練能量外，並將積極爭取國際認證，以邁向建置亞太地區航空維修訓練中心為目標。

(中時 )