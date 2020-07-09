缺料影響 仁寶6月營收、出貨量月減 16:222020/07/09 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 仁寶6月營收為816.98億元，較上月減少 6.8%、連續第二個月下滑，並較去年同期減少5%，仁寶第二季營收為2636.52億元，比首季大增44.8%。 仁寶筆電出貨量在4月衝高至430萬台後，5月起即受到缺料影響下滑至420萬台，6月出貨量未見季底拉貨效應、反而進一步衰退至400萬台，不過累積第二季筆電出貨量仍有1250萬台，與去年同期的出貨量高點持平，也因為受到缺料影響，仁寶上半年出貨量為2040萬台，比去年同期小減6%，未能達到原先與去年持平的預期。 (工商 ) #仁寶 #出貨量 #缺料 #月營收 #持平 也許您會感興趣 財經熱門新聞 從陷入瓶頸到大啖華為轉單 台積電叛將300天神助攻陸晶圓龍頭 - 財經 快到12682 又有散戶畢業！下一波別做錯了 - 財經 美股大漲、台股站穩「萬二」 劉泰英警示：拼命製造泡沫 - 財經 5奈米慘輸台積！大咖外資改抱陸廠大腿關鍵曝 - 財經 工具機做三休四 恐現倒閉潮 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。