仁寶6月營收為816.98億元，較上月減少 6.8%、連續第二個月下滑，並較去年同期減少5%，仁寶第二季營收為2636.52億元，比首季大增44.8%。

仁寶筆電出貨量在4月衝高至430萬台後，5月起即受到缺料影響下滑至420萬台，6月出貨量未見季底拉貨效應、反而進一步衰退至400萬台，不過累積第二季筆電出貨量仍有1250萬台，與去年同期的出貨量高點持平，也因為受到缺料影響，仁寶上半年出貨量為2040萬台，比去年同期小減6%，未能達到原先與去年持平的預期。

(工商 )