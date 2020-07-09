三倍券15日開賣在即，交通部長林佳龍9日下午親赴金南郵局，聆聽簡報並視察購買流程。中華郵政估算，目前尚有1,340萬人尚未申購三倍券（預購或綁定數位），郵政評估15日起每一天最多可讓60萬人領到，因此最快也要20～22個工作天才能消化。

林佳龍表示，前兩周是紙本三倍券的購買高峰，呼籲民眾晚點買，連他自己也是8月才會來郵局買實體券。

至於郵政金融卡目前的綁定情況，儲匯處專門委員姚麗莉表示，截至今天中午已有7.7萬人完成綁定。

姚麗莉提醒，這次數位綁定有「新戶優惠」，7月14日前，首次申辦郵政VISA金融卡（包含原持郵政晶片金融卡轉換郵政VISA金融卡）之儲戶，透過中華郵政官網「振興三倍券」專區，選擇綁定新申辦之「郵政VISA金融卡」，7月15日至9月30日期間，累計消費滿3千元，即可享滿額首刷禮500元。

另外，姚麗莉說，15日起以「刷卡順序」認定，前9萬名用「郵政VISA金融卡」刷卡滿額者，或是前1萬名透過「中華郵政郵保鑣APP」或「台灣行動支付APP」連結郵政帳戶消費滿額者，都可獲300元優惠。

(工商 )