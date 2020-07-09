美軍俱樂部被打造成藝文空間，提供民眾參觀和休閒飲食。（游念育攝）

台北市為表揚投入文化資產修復的個人及團體，特別設立「文化資產保存維護譽揚獎」，並在9日舉辦第一屆的頒獎典禮，得獎者共有5位，分為「保存修復」及「管維推廣」類，表彰得獎者保存古蹟的成果，盼能藉此讓市民對文化資產保存有更深入的認識。

台北市文化局9日舉辦第一屆文資譽揚獎，今年共10組修復營運者報名，最後由文資委員表決選出5組，「保存修復類」包含「植物園腊葉館」、「陽明山美軍俱樂部」；「管維推廣類」包含「北投文物館」、迪化207博物館的「廣堂藥鋪」及「前日軍衛戍醫院北投分院」。

台北市副市長蔡炳坤表示，這是一項有意義的活動，未來文化局也會持續推廣，盼更多維護者能報名，今年5組的得獎者，都是將老房子活化再利用，才能凸顯價值，頒獎的目的實際上是要鼓勵，守護老房子的個人或企業給予肯定。

三總北投分院副院長江國棟表示，2010年三軍總醫院北投分院，編列預算修復，將分院作為院史展示，而北投分院主治精神科，現今以醫療結合古蹟再利用，成立導覽服務工作隊，由病患負責古蹟導覽、解說，並販賣手作文創商品自行銷售。

鈺德公司總經理羅宜富表示，在開車時，因緣際會下在廣播裡，聽到老房子改造計畫，因此建議董事長可承租美軍俱樂部，最後也在眾多競標者中脫穎而出，在2015年取得經營權，並投入9千萬修復，打造黑膠音樂的藝文空間，開幕後也提供給附近小學及里民，作為表演空間使用。

(中時 )