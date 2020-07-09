京城建設轉投資的水京棧H2O國際酒店，原本預估今年營收可達3.4億元，歷經新冠肺炎慘狀，上半年營業低迷，直到端午假期才迎來住房客滿的盛況，下半年將配合爭取國旅商機，全力拉抬住房率達50％，要讓全館營收衝上2億元。

水京棧H2O國際酒店9日與京城慈善基金會，在開館3週年之前，舉行愛心捐贈儀式，共同致贈衛生福利部南區兒童之家獎學金10萬元、以及禮盒，盼為社會注入一股暖流，也透過響應公益活動，逐步履行企業社會責任。

水京棧H2O國際酒店總經理譚逸鋒，水京棧H2O國際酒店開館第1年，全館即創下年營收2.4億元的佳績，第2年達2.8億多元，去年底在規劃營運目標時，便設定2020年要達3.4億元的目標。

詎料，原本平均住房率達60％，並以商旅和國際旅客為主的水京棧H2O國際酒店，今年因新冠肺炎（COVID-19）疫情來襲，直到今年5月開始，住房才逐步回升，他說，6月的端午連續假期，住房率甚至天天客滿，並拉高到40％。

譚逸鋒表示，今年開館即將邁入第3年，此時剛好疫情平緩，雖然邊境管制仍造成國際旅客和國際商務客未見起色，還好有國旅的加持，「許多旅行社甚至指名要住水京棧H2O國際酒店」，顯見過去2年多的深耕，已受好評。

他說，水京棧H2O開業迄今，從承接天后張惠妹演唱會後，相繼成為各項國際性活動的指定合作夥伴，包括KKBOX風雲榜頒獎典禮、Iesf世界電競錦標賽、亞洲小姐選美等，也接待數百位台港日韓知名藝人、球星等。

譚逸鋒指出，水京棧H2O國際酒店除了本館營運，第一個在美術館特區開設的畢索卡烘焙坊（Picasso H2O Bakery），平均每月已有100萬元的營收貢獻，第二個據點即將在漢神巨蛋商圈設立，至於屏東的水京棧H2O度假酒店，目前還在規劃中。

他說，為了迎接今年下半年的疫後商機，配合3週年慶，從7月21日到7月27日，推出折扣倒數，全館從9折到最低3折，希望彌補上半年因疫情造成的營收不足，「至少要達全年2億元的目標」，並讓住房率回升到50％。

(工商 )