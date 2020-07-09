拚了！為能成功引流實體券到數位行動支付綁卡三倍券，財政部次長阮清華今日與財金公司董事長林國良一起出面召開記者會，說明八大行庫的台灣PAY綁三倍券最新優惠方案，滿額禮現在人人有獎，依照第30萬戶的前後，分別有500元、200元的滿額禮，財金公司將對此助陣第30萬戶之後的滿額禮。

阮清華宣布最新提出的「2個加碼」、「2個放寬」措施分別是滿額禮加碼到500元、早鳥禮加碼到300元，2個放寬則是加碼禮名額無上限、新戶每人100元的首刷禮也沒有上限。

除了公股銀行之外，林國良指出，滿額禮全面大放送也適用於其他有加入台灣PAY的民營銀行，目前民營銀行有29,000多名綁三倍券用戶。

阮清華記者會上引述最新統計指出，截至今日上午，綁定台灣Pay用三倍券的戶數已超過29萬戶，其中台灣PAY約有16.6萬人，公股銀行佔比79％近8成；而在所有行動支付業者裡，阮清華表示，台灣PAY佔56％，比重過半，但若以台灣PAY已有100多萬用戶使用者來看，目前為止綁卡戶數僅快17萬戶，後續希望繼續擴張台灣PAY的用戶來綁定三倍券。

另一方面阮清華也坦言，從信用卡方面看來，現在全國信用卡戶有數千萬戶，但目前信用卡綁三倍券的不到100萬戶，在把平日慣用行動支付或信用卡的消費者，導引到使用非實體券的三倍券上，的確還大有努力空間。

阮清華也指出，目前台灣PAY合計信用卡與金融卡已有17萬家特店可消費，在上述兩種滿額禮加碼模式之下，消費者等於最多可以付1,000元用到4,500元，及付1,000元用到4,200元。

阮清華特別強調，三倍券是在7月15日開刷，之後刷滿3,000元之後就有滿額禮，因此不論時間早晚，只要綁定台灣Pay、完刷3,000元之後都會有滿額禮。而在上述財政部率公股銀行在原4重優惠之上，今日再推出「二個加碼」、「二個放寬」之後，公股銀行的行銷費用再往上加碼超過600萬元，每家的行銷費用已達2000萬元。

(工商 )