國內家用伴唱機市場擁有逾半市占的金嗓電腦加碼投資桃園，今年4月以逾1億元、每坪36.6萬買進桃園頂級辦公樓「中悅世界中心」，並打造為台灣行銷總部，除了推出結合「六合一」功能新品搶攻年輕市場，也開始在新南向國家布建通路，搶攻外銷市場。

金嗓董事長蔡世寅過去曾是台中市民政局局長，這次特別投入千萬研發費用，改良過去傳統家庭伴唱機，結合喇叭、擴大機、平皮電腦、伴唱機、鋰電池及麥克風六合一的行動伴唱機，擁有體積小、輕便、可移動的優點，而且突破版權的限制，可透過YouTube消除原唱人聲、線上K歌，還找空拍團隊拍攝全台203個特色景點收錄在歌曲中，呈現台灣之美，未來推廣至海外，要讓「MIT商品行銷全世界」，也行銷台灣之美。

蔡世寅表示，國內伴唱機市場分為營業用及家庭用二大類，金嗓主攻家庭用伴唱機市場，約有逾五成市占率，每年銷貨1～2萬台，隨著市場主要客戶群老年市場日漸飽和，因此推出針對年輕人需求的新品，搶攻20～40年歲的年輕市場。

今年因肺炎疫情在家娛樂需求大增加上KTV大火，民眾不敢到KVT唱歌，金嗓電腦業績連三個月成長三成，新品才一上市就占金嗓營收四成，預期明年新品將會超過五成，「輕便、All in one」的產品將為市場需求主流。

蔡世寅也將公司總部遷至桃園，今年4月以1.07億元購下中正藝文特區豪辦「中悅世界中心」22樓、約300坪辦室，為近年桃園辦公室交易次高總價，他將打造為台灣行銷總部，未來配合政府新南向政策，籌劃將產品外銷市場至日本、越南、泰國、印尼等地，透過伴唱機、台灣風景及打造各國專屬語言介面，打入外銷市場。

(工商 )