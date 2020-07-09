豪宅熱銷捷報再加1，士林區預售豪宅案「陽明大苑」公開銷售2個月，創8成銷售佳績，上市建商達麗建設今(9)日與日本百年營造大廠「熊谷組」台灣分公司「華熊營造」舉行簽約記者會，未來將由華熊營造擔綱「陽明大苑」營建工程。

達麗建設董事長謝志長表示，達麗這幾十年來除了業績成長外，希望打造精緻建築，提供住的環境外，也期許在建案融入文化和藝術，所以積極找建築大師操刀設計。創造地標和話題是他的理想，感謝海悅國際為打造充滿藝術和美感的接待中心，這裡已成為網美打卡、拍婚紗照的熱點。

華熊營造董事長稻豐彥表示，華熊在台46年，母公司為熊谷組，包括東京都廳、70層香港中國銀行大廈，台北101、陶珠隱園也是華雄的業績，希望將工程經驗注入「陽明大苑」。

「陽明大苑」專案經理李侑蓁表示，此案總銷45億元，開價每坪110~120萬元，總價3000~8000萬元，成交也會見3位數。這裡又有富人區之稱，很多自營商和醫生，未來還有北士科科技業高層，有許多置產換屋需求，很多都是一次買2戶以上，還有一次買了5戶的大家族，目前銷售已突破8成，左鄰右舍就占6成。

「陽明大苑」900坪雙臨路角地，正對新光紡織15,000坪開發用地，步行1分鐘可抵環狀線Y25預定站，士林站與北市首座TOD捷運共構商場也在步行10分鐘內。

海悅代銷業務部副總周士凱表示，士林陽明地區很少有900坪大案，這裡地點方便、風水好，客戶對環境熟悉度高，再加上建商、營造品牌加持，客戶下決定的速度很快。5月1日正式開賣，2個月銷8成，原預定明年第一季動工，因為賣太好，所以提早一季開工，預計113年完工。

不受疫情影響，豪宅熱銷，謝志長認為，這波疫情是國際性，現在無法出國，所以出來看房，曾創造一天50幾組以上賞屋潮，低利及資金潮是這波疫情下讓房地產逆勢熱銷的關鍵。達麗建設推案遍及全台，謝志長更提到，現在房市和天氣一樣熱，疫情後來人、成交都比疫情前好。謝志長也預告，台中及台南分別有90億和50億案量，即將和大家見面。

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(中時電子報)