新生代創作女歌手9m88日前上公視《36題愛上你》大聊斜槓人生。9m88認真「做自己」地創作，讓Leo王、ØZI等歌手指名跟她合作，更獲得金曲獎肯定。她以實踐大學服設系第一名畢業，還到設計師吳季剛工作室實習，但後來深覺自己「只是黑馬」，對服裝的熱情沒同學高；反倒是因為喜歡表演，在台上唱歌才感受到熱情，轉而去紐約學爵士樂與表演；卻讓唐綺陽直說「放掉服裝很可惜，記得把它斜槓回來」。

9m88也慶幸歌手們還沒拿獎就來找她。首度有機會參與今年金曲獎，9m88很在意地說「我是天蠍座，腦中很多小劇場，一下覺得有機會，一下又怕沒辦法」，也說未來想合作的對象是方大同。一路走來，9m88說「試了之後我覺得不能輸，走過一回，會覺得很扎實，也可以證明自己的能力」。

被問到愛情觀，9m88認為自己「會勇敢追愛」，也可能是比較自我的另一半，從小到大都是她追男生，「但因為太認真，別人會覺得沒有空間喘息，所以每次都失敗」；也認為自己「會看重事業，也不是很黏的人」，但也曉得感情世界不要太理想化「希望相處開心就好，但如果一個人沒法給你幽默感，那就母湯」。

節目訪問網紅議員呱吉，他以仰慕的口吻對9m88說「她的笑容每一分、每一刻百分之百真實」，還以「車禍現場」形容自己之前邀請9m88上直播的「悲慘意外」。原來當時他跟「心中的女神」同框，竟然緊張地像個「國中小男生一樣」，還說希望下次合作「不會手足無措」，9m88聽了告白仍淡定地說「謝謝」。《36題愛上你》每週一至三晚間9點，於公視首播；播出後在公視＋、Yahoo TV、myVideo等影音平台上架；而隔週二與三也都在平台上進行網路直播搶先看。

(中時 )