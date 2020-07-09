平鎮高中三壘手林子豪是今年選秀熱門人選，各隊缺乏三壘好手，再加上打擊能力佳，被看好能在首輪獲選，林子豪則透露雖然之前有國外球探接觸，不過最後仍選擇留在台灣發展，最欣賞的球員則是與自己打擊型態類似的統一獅陳傑憲。

前2年中職選秀狀元分別是戴培峰、劉基鴻，都是林子豪在平鎮高中時的學長，他今年也被評為是首輪人選，林子豪說，「會想像學長們看齊，早點上一軍最好，但也不要急，期許自己2年內上一軍。」

林子豪今日到中職聯盟辦公室遞交選秀報名表，他說自己相當期待選秀那天，「有問過劉基鴻學長，他說進職棒壓力變大，心理建設要做好。」他認為自己優勢在於打擊穩定佳，且各隊都缺攻守俱佳的三壘手，因此將以三壘手位置報名選秀。

當被問到有沒有欣賞的職棒球員，林子豪立刻回答是統一獅的陳傑憲，「他打擊技巧好、又穩定，想變成那樣的打者。」至於守備方面，則想向平鎮黃金二、游學長林靖凱、江坤宇看齊。

林子豪身型瘦高，他也認為自己太單薄，「想練壯一點，會重訓、吃營養品，也增加長打能力。」

高中應屆畢業生林辰勳(左起)、林子豪、林子崴遞交選秀報名表。（鄧心瑜攝）

(中時 )