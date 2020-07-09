印度中央邦日前傳出母牛遭性侵事件，一名55歲男子半夜闖進牧場性侵1頭母牛，目前遭警方逮捕，而牧場主人表示，受害母牛情緒穩定。網友除撻伐印度男「人畜不分」太可惡，也有人笑說「太細了，沒感覺」。

據《印度斯坦時報》報導，這起事件發生在印度博帕爾市，1名55歲男子半夜潛入一間牧場，當場被牧場主人逮到，但因為沒發現任何財物損失，因此直接讓男子離開。

隔日牧場主人查看監視器畫面，赫然發現，自家母牛被昨晚那名男子當成洩慾工具，氣得立刻報警。

不過利用動物洩慾，在印度不是稀奇事，至少近5個月內，印度就發生3起性侵母牛事件，其中一頭母牛還被淩虐致死。

對於印度男的行徑，網友紛紛諷刺表示「強國出強人，連母牛也照幹」、「哈哈，名不虛傳，牛！真牛！這次連牛也『幹』了」、「人畜都不分了」、「牛在印度人民當神哈哈！冒犯神靈」。

還有人打趣說：「太細了，沒感覺」、「被蚊子叮」、「－頭大蠻牛也抵擋不住－根小々油條 小刀鋸大樹」。

(中時電子報)