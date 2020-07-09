法務部檢察官人事審議委員會9日舉行會前會，就各地檢署調陞主任檢察官進行審核，並推薦調陞一審主任檢察官的24位人選名單，包括調行政院洗防辦辦事的檢察官蔡佩玲都在入闈之列。

據了解，今年調陞一審主任檢察官缺額只有16位，是近7年來名額最少的一次，檢審會舉行會前會，針對人選進行討論及表決後，決議推薦1.5倍人選，24位名單，提交檢審會審議。

這次調陞一審主任檢察官最資深的是司法官學院42期結業，台中地檢署檢察官張桂芳，其他包括43期台南黃淑妤、橋頭陳俊宏；44期台北楊冀華、台中黃嘉生、鄭葆琳、台南王聖豪、宜蘭陳怡龍。

45期新北楊景舜；46期新北劉文翰、士林周芝君、苗栗劉偉誠；47期台北陳映蓁、林彥均、新北曾開源、桃園陳淑蓉、雲林朱啟仁、調洗防辦辦事蔡佩玲；48期台北王俊棠、高雄朱華君、謝長夏、新竹邱志平、屏東盧惠珍；及49期桃園的呂象吾。

這24位推薦人選將報請法務部長蔡清祥圈選後，再由檢審會通過。

(中時 )