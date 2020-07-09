彰化縣政府拚經濟積極就業媒合，畢業季後加碼兩場聯合徵才活動，首場9日上午在縣府中庭舉行。（吳敏菁攝）

彰化縣政府拚經濟積極就業媒合，畢業季後加碼兩場聯合徵才活動，首場9日上午在縣府中庭舉行。（吳敏菁攝）

彰化縣政府拚經濟積極就業媒合，畢業季後加碼兩場聯合徵才活動，首場9日上午在縣府中庭舉行，截至中午完成，媒合率高達89％，第二場接著7月10日在北斗工業區管理中心登場，兩場徵才，計有31家廠商釋出約900個以上職缺，薪資最高月薪6萬元。

第一場徵才活動，縣長王惠美現身為求職者加油打氣，勞工處長吳蘭梅陪同，期待透過就業媒合提供求職者更多就業機會，有效縮短待業週期，使求職者能儘早投入職場，並讓在地廠商，招聘更多好人才，繼續根留彰化。

參與徵才的廠商有高科技業、製造業、餐飲業及服務業等類別，提供工程師、儲備幹部、技術員、作業員、製造主管、機電維修人員、業務人員、品管員、倉管員、工務機修員、門市人員、保全、餐飲服務員等職缺，包括至興、正新輪胎、矽品、台玻、永豐餘、慶豐富、上銀科技、岱宇國際、今國光學、維熹、全家等11家上市上櫃公司。

勞工處長吳蘭梅表示，第2場次聯合徵才活動將於7月10日上午9時起於彰化縣北斗工業區管理中心登場，邀請13家廠商參與徵才，釋出約400個以上工作機會。

緊接著，縣府今年度第2場就業博覽會，也將於8月1日在統一鹿港文創會館舉行，屆時也將有36 家廠商，提供1000個以上工作機會。歡迎有需求民眾踴躍參加；相關徵才活動訊息、職訓課程可撥打免付費專線：0800-529191（我愛就業就業）或上網到彰化縣政府首活動快訊查。

(中時 )